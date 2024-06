MONTEPRANDONE – Promozione del borgo, del territorio e delle sue identità commerciali e del patrimonio storico ed umano, prendono forma concreta con la seconda edizione di Cantine al Borgo promossa dall’Asd Monteprandone, unita al fascino della Notte Romantica dei Borghi più Belli dItalia promossa dal Comune, in programma al Borgo storico di Monteprandone dal 21 al 23 giugno.

La rassegna coinvolge 25 cantine e 10 attività commerciali del posto, che offriranno degustazioni di vini, prodotti tipici e specialità culinarie a tema, sia in stand allestiti in centro (6) che nei locali esterni e di proprietà (4) in un clima di assoluto coinvolgimento e accurata organizzazione.

I visitatori infatti, all’ingresso del centro storico, potranno acquistare un kit al costo di 25 euro composto da una sacchetta e calice in vetro con logo appositamente realizzato per Cantine al Borgo, valido per otto degustazioni (5 euro è il prezzo della cauzione del bicchiere).

Nella magia del borgo, che apre a degustazioni e musica in filodiffusione, sarà possibile entrare dalle 19 alle 24 con modalità snelle e di buona organizzazione. L’Asd infatti metterà a disposizione due bus navetta (gratuiti) in partenza da San Benedetto del Tronto (previste 4 fermate) e da Centobuchi.

Cantine al Borgo è una rassegna in cui l’Asd Monteprandone, ha creduto fin dalla prima edizione 2023 (o edizione 0 che dir si voglia) al punto che quella alle porte, vede sia la creazione dei bellissimi calici con il logo che rappresenta il profilo stilizzato di Monteprandone, sia il potenziamento con due eventi a tema.

L’evento di sabato 22 giugno, organizzato in sinergia con il Comune (entrato a far parte dellAssociazione I Borghi più Belli d’Italia), della Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia che si svolgerà con un ricco programma con la cena curata da Ermetina Mira del ristorante San Giacomo, in collaborazione con la Pasticceria Cruciani per la realizzazione del Dessert Dolce Pensiero dAmore, ideato dalla Agrichef Ilaria Salvadori.

E l’evento dei domenica 23 giugno, la cena degustazione della domenica curata invece dallo chef Gianmarco Di Girolami ristorante Blob Caffè. Non resta quindi che organizzarsi ed entrare nella suggestione del borgo di Monteprandone per una tre giorni di intense emozioni.

Le cantine presenti

Noir, Aurora, Il Lorese, Tenuta La Riserva, Roberto Capecci, Marchioli Wines, Il Crinale, Dianetti, Biagi, Cerbero, Bonci, Walter Mattoni, Illuminati, Numa, Tenuta Cocci Grifoni, Tenuta della Lealtà, Damiani, Il Conte di Villa Prandone, Simone Capecci, Clara Marcelli, Le Caniette, Vini Centanni, Gobbi&Mannocchi,Saladini Pilastri e DErasmo.