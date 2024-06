MARCHE – Nella giornata di ieri, 15 giugno, due tragici episodi: uno nel pesarese e l’altro nell’anconetano.

A Fermignano, è morto un motociclista di 21 anni, E.P. Secondo quanto riportato dall’Ansa, mentre era nella corsia di soprasso, la macchina ha svoltato sulla sinistra e il giovane non è riuscito ad evitarla. Trasportato in eliambulanza al Torrette di Ancona, è morto poco dopo in seguito alle gravi lesioni riportate.

Nell’anconetano invece, un 24enne ha probabilmente perso il controllo della sua moto, finendo contro un guardrail in località Cave. Il giovane purtroppo è deceduto sul colpo e l’intervento dei personale del 118 è stato inutile .