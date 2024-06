FERMO – Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 15 giugno, alle ore 15 circa, per un incidente stradale avvenuto lungo via Nazionale, in località Lido di Fermo.

La squadra VVF ha estratto una persona affidandola alle cure del personale del 118. Successivamente è stata messa in sicurezza la zona dell’intervento.

Sul posto le forze dell’ordine.