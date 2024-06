SAN BENEDETTO – Questa mattina, 16 giugno, intorno alle ore 06:30, si è verificato un incidente stradale nei pressi dell’Hotel Relax, in Via Tibullo.

Coinvolta una sola vettura che ha terminato la sua corsa sul marciapiede, contro un palo. Il conducente, fortunatamente, è uscito dall’auto cosciente e lamentando solo dolore alla spalla. In via precauzionale è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.