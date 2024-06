Settimanale in edicola n. 1071, ultime copie a disposizione

Stanno riscuotendo un ottimo successo le nuove edizioni di Riviera Oggi in edicola grazie all'ampio spazio che dedichiamo agli sport prima invisibili e alle interviste esclusive per far conoscere meglio giocatori della Samb di passato e presente

di Nazzareno Perotti