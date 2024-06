ASCOLI PICENO – Prosegue anche nel periodo estivo il progetto di U.S. Acli Marche Aps “Salute in cammino” che promuove l’attività fisica.

Nella Provincia di Ascoli Piceno sono tre gli appuntamenti settimanali programmati. Il martedì a Monteprandone alle 21 (con partenza da Piazza dell’Unità), il mercoledì ad Ascoli Piceno alle 21 (con partenza da Piazza Immacolata) e il venerdì a San Benedetto del Tronto alle 21 (con partenza da Piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli). Le camminate, infatti, si svolgono in ogni periodo dell’anno (tranne in caso di pioggia e/o maltempo). La partecipazione è gratuita, per informazioni si può contattare il numero 3442229927.

Sono in aumento gli studi che dimostrano quanto lo svolgimento continuo di attività fisica possa incidere in maniera positiva su un buono stato di salute.

Un team di scienziati, autori di un ampio studio basato sulla popolazione, pubblicato on line sul “British Journal of Sports Medicine”, ha evidenziato che chi fa tra i 9000 e 10000 passi al giorno può ridurre il rischio di mortalità del 30% e il rischio di malattia cardiovascolare del 21%.

Le camminate serali dell’U.S. Acli Marche, che durano circa un’ora con un percorso di circa 5 chilometri da attraversare, possono aiutare a incrementare il numero di passi quotidiani di ognuno e a svolgere maggiore attività fisica.