Video e foto di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO – La Scuola di Formazione Teologica, che quest’anno festeggia il cinquantesimo della sua fondazione, ha organizzato una lezione per tutti gli alunni, presso la Basilica Cattedrale Madonna della Marina, sul fisico, politico e padre di famiglia Enrico Medi. Il tema della lezione “Fede e scienza quale rapporto?” è stato trattato dal professor Davide Barazzoni.

Medi nacque a Porto Recanati nel 1911, in una famiglia cattolica. Trascorse la sua infanzia a Belvedere Ostrense. Nel 1932 conseguì la laurea in fisica pura con Enrico Fermi. Nel 1937 sposò Enrica Zanini, laureata in chimica e farmacia e dalla loro unione nacquero sei figlie, tre delle quali ancora in vita. Eletto nel 1946 all’Assemblea Costituente per la democrazia cristiana, nel 1948 fu confermato al Parlamento. Tre anni dopo divenne presidente dell’Istituto di Geofisica e realizzo una rete di Osservatori in tutta Italia. Nel 1953 rinunciò alla carriera politica per dedicarsi completamente alla scienza e all’apostolato. Dal 1958 al 1965 fu vicepresidente dell’Euratom, carica che gli diede la possibilità di organizzare centri per la ricerca scientifica in sei paesi in Europa e di far varare la legge per la protezione dalle radiazioni nucleari, ma nel 1965 si dimise per gravi motivi di coscienza. Nel 1970 si ammalò di tumore e morì il 26 maggio del 1974, nella sua casa di Roma.

Quest’anno oltre a ricorrere i 50 anni dalla sua morte, papa Francesco il 23 maggio ha autorizzato la promulgazione del decreto sull’eroicità delle virtù del professor Medi, i cui resti mortali riposano presso il cimitero di Belvedere Ostrense.

La lezione tenuta da Davide Barazzoni, presbitero della diocesi di Senigallia e docente di Teologia Spirituale all’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona, aggregato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, ha rapito l’attenzione di tutti i presenti. Barazzoni si è addottorato presso la Pontificia Università Gregoriana proprio con una tesi su Enrico Medi pubblicando poi un libro “Enrico Medi. Stupore, armonia, e mistica di uno scienziato credente” edito da Cittadella Editrice.

“Era stupìto dalle meraviglie del creato. Si ritirava spesso in preghiera nella cappellina di casa dove, proprio lì, ricevette la prima comunione. Da allora la sua devozione eucaristica fu centrale nella sua vita e spesso fu invitato ai Congressi Eucaristici” continua Barazzoni “aveva una mente brillante. Fece una tesi sui neutroni, primo studio mondiale su questa particella. Approfondì studi sulla visione nucleare. Amava molto i giovani e si fermava spesso a parlare con loro dopo le lezioni. Egli desiderava che la scienza potesse essere divulgata a tutti. Fece le prime trasmissioni televisive sulla scienza” (https://www.youtube.com/watch?v=g_Huk5o5V3A).

Lo scienziato Antonio Zichichi fu un suo allievo. Del suo professore Enrico Fermi ebbe molta stima, ma non lo seguì perché intuì le finalità che aveva verso la bomba atomica. Medi credeva molto sull’energia nucleare, ma gli dispiaceva l’uso che se ne voleva fare e per questa ragione si dimise dall’Euratom. Demolì completamente la credenza che la religione e la fede fossero appannaggio degli ignoranti, mentre la scienza fosse riservata agli intelligenti e sapienti. Il professore ha aggiunto che: “Medi affermava che l’uomo può conoscere tutta la realtà, ma non è in grado di crearla: Secondo Medi non esiste la prova della non esistenza di Dio, anzi più si conosce e più si crede in Dio e più si desidera indagare la realtà”. Barazzoni utilizza tre parole per esprimere la figura dello scienziato Medi: stupore, armonia e meraviglia. Lo studioso affermava che oltre alle dimensioni fisiche di larghezza, lunghezza e altezza c’è un’altra dimensione, quella che San Paolo chiama profunditas dove il rumore del mondo non penetra, ma il silenzio di Dio rende tutto armonioso.

In un articolo per il giornale “La stampa” del gennaio del 1971 dal titolo “La formazione dei giovani” Medi scrive: “La formazione spirituale, intellettuale, morale, civile e fisica delle nuove generazioni è uno dei compiti fondamentali di una società civile e quindi di un paese, di una nazione. Oggi vediamo, in ogni parte del mondo, quanto disorientamento esiste fra i giovani” e continua “si trova una grave mancanza di idee chiare e sane, efficaci e degne della vera natura umana. Il principale motivo di tutto questo è la mancanza di una formazione”. In un’altra occasione Enrico Medi afferma che: “Una delle cause che hanno permesso il diffondersi di uno stato d’animo segnato dal pessimismo e dalla paura è la superficialità intellettuale nella quale siamo immersi” Infatti Medi affermava che la mancanza, come del resto pensava anche Jacques Maritain, di formazione intellettuale e spirituale aveva creato una “voragine intellettuale”.