21 GIUGNO 2024 / H 16.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO in collaborazione con Spazio Abilita

“Buonanotte mondo – Storie della Buonanotte per bambini di tutto il mondo” realizzato e prodotto dalla Cooperativa On the Road con le illustrazioni di Giorgia Zecca, che sarà presente all’evento

Ludoteca Comunale, Via Garibaldi 4, Ripatransone