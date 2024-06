SAN BENEDETTO – Nuova serie di manutenzioni straordinarie delle strade comunali. Questa volta sono interessati il sottopasso di via Mare, via Colleoni e viale dello Sport.

Si comincia mercoledì 19 giugno da via Mare dove, a partire dalle 8:00, sarà riasfaltata la carreggiata direzione ovest – est. Quella est – ovest sarà percorribile a senso unico alternato disciplinato da movieri.

Sempre mercoledì 19 giugno, a partire dalle 13, asfalto nuovo, e conseguente divieti di sosta, sul tratto di via Colleoni compreso tra via Mare e via Goffredo da Buglione.

Venerdì 21 giugno sarà infine la volta dell’asfaltatura di alcuni tratti di viale dello Sport.

Si sottolinea che l’ordinanza emessa dal Comando di Polizia Municipale non esclude la possibilità che, per necessità dovute allo svolgimento delle operazioni, il traffico sulle strade oggetto di intervento possa essere del tutto interrotto. Si consiglia dunque ai cittadini di organizzarsi per tempo e predisporre itinerari alternativi per attraversare le due zone della città.