SAN BENEDETTO – Un nuovo interessante convegno, organizzato dalla Confcommercio Picena, avrà luogo lunedì prossimo 17 giugno a San Benedetto del Tronto, presso la sala convegni della sede

Confcommercio in via L. Bianchi n.36.

Sarà trattata una problematica piuttosto attuale, purtroppo, la Crisi da sovraindebitamento, ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14. Verranno esaminate in dettaglio le Soluzioni per la crisi d’impresa (Sovraindebitamento e ristrutturazione del debito) ed i Costi e Vantaggi del Concordato biennale preventivo. L’evento è realizzato sotto il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche e con la collaborazione della società Centro Impresa On Line s.r.l.

Inizio alle ore 15:00 ad ingresso libero.