SAN BENEDETTO-Un giugno a tutto calcio a San Benedetto del Tronto. Da domani fino a domenica si svolgerà la Riviera delle Palme Cup, mentre dal 28 al 30 sempre di questo mese avranno luogo il Campionato Nazionale Aics di Beach Soccer ed il Trofeo degli Chalet, organizzato in collaborazione con la Asd Stella del Mare.

Le importanti manifestazioni sono state presentate al ristorante Jonathan, dianzi al parco Nuttate de Luna.

“Torniamo a San Benedetto -dice Giampaolo Morsa, responsabile Lazio Aics- con un torneo che vede in campo diverse formazioni. Ben 120 le squadre che si daranno battaglia negli impianti sportivi della città a partire dai 2011 fino ad arrivare ai 2017, per circa 1.500 presenze, senza dimenticare, allenatori, accompagnatori e genitori. Un grande ritorno di immagine per San Benedetto. Per quanto riguarda il beach soccer il campionato toccherà Genova, Catania, Letojanni, Capaccio, Terracina e Ceprano, con le finali che si disputeranno a Ostia dal 1 al 4 agosto”.

“Con molto piacere -aggiunge l’assessore allo sport Cinzia Campanelli- ospitiamo questa importante manifestazione. In un periodo di bassa stagione a San Benedetto arriveranno tantissimi atleti e ciò è molto importante per una città turistica come la nostra”.

“Siamo pronti -è Roberto Ciferni, Direttore generale della Asd Stella del Mare che parla- a questa importante collaborazione con l’Aics. Due turni quello di calcio giovanile e di beach soccer che richiameranno a San Benedetto tantissime persone. Le gare, poi, saranno tutte trasmesse in diretta streaming che permetterà di avere un altro importante ritorno di immagine per la nostra città. Come Asd Stella del Mare abbiamo preso parte alla tappa marchigiana del campionato di Beach Soccer di Serie B. Avendo vinto, rappresenteremo la nostra regione alle finali di Genova”.

“Dopo avere vinto la prima selezione -è la chiosa di mister Luca Bocchino- ci giocheremo tutte le nostre carte in finale. Puntiamo alla Serie A. Non si può mai sapere”