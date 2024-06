RIPATRANSONE – Il Comune di Ripatransone, in collaborazione con gli Avis Bikers dei Colli Ripani – in affiliazione con ACSI, con l’aiuto tecnico di AVIS Monteprandone Podistica Centobuchi, organizza per domenica 16 giugno la seconda edizione della Gara Podistica “La Ripanina”.

L’evento è valevole per il Criterium Piceni e Pretuzi.

L’evento prevede in contemporanea una gara aperta ad agonisti (muniti di apposito certificato medico per atletica leggera) e una camminata non competitiva aperta a tutti.

Di seguito i dettagli dell’evento:

• Pagamento e ritiro pettorali: ore 8

• Partenza: ore 9

• Ritrovo: Piazza XX Settembre – Ripatransone (area Municipio)

• Iscrizioni via email entro le ore 24 del 14/06/2024 (o, in via eccezionale, la mattina dell’evento) ad iscrizioni@sportforyousrl.it

Maggiori informazioni su www.visitripatransone.it