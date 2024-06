SAN BENEDETTO – Piccoli marinai crescono all’Isc Centro di San Benedetto con il progetto “Vela a Scuola“, promosso dal Circolo Nautico sambenedettese per accrescere nelle giovani generazioni una più consapevole cultura del mare.

L’iniziativa ha coinvolto le classi 2A, 2B, 2C, 3C e 3D della scuola Primaria Marchegiani e 2A e 2B della sede Ragnola e si è sviluppata in due fasi. La prima ha previsto tre incontri, distribuiti nei mesi di febbraio, marzo ed aprile, in classe, tenuti da istruttori Fiv, in cui gli alunni sono stati impegnati in attività laboratoriali, per conoscere i tipi di imbarcazioni, i venti, come si guida un optimist, i nodi e le gare.

La seconda fase si è sviluppata nel mese di maggio con un’uscita in barca a vela vera e propria. Durante una delle uscite alcuni bambini hanno anche visto i delfini nuotare accanto alla loro barca. È stata un’iniziativa che ha riscosso grande entusiasmo e curiosità in tutti gli alunni e ha dato loro anche l’opportunità di riflettere su vari aspetti: bellezza e rispetto dell’ambiente, valorizzazione del territorio, promozione dello sport velico.