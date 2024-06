SAN BENEDETTO – Samb Calcio a 5, comunicati i main sponsor di maglia per la prossima stagione, ancora il fondamentale supporto di Massimiliano Falasca.

La Samb Calcio a 5 comunica ufficialmente i main sponsor di maglia per la prossima stagione sportiva, 2024/2025. Si tratta del Jonathan Disco Beach, Room 76,Crunch Pizzeria e Mojito.

Un sostegno davvero molto importante che testimonia la vicinanza di Massimiliano Falasca ai colori rossoblù. Il Presidente Collini si è, così, espresso: “L’imprenditore Massimiliano Falasca è un vanto per la città di San Benedetto. Grazie alle sue virtuose attività, offre lavoro a circa 100 persone. Resta sempre in prima linea nel sostenerci e nel sostenere il mondo dello sport. Lo ringrazio personalmente e sono davvero orgoglioso di avere al mio fianco un imprenditore giovane e di successo come lui”.