SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovi orari di apertura per il Museo del Mare di San Benedetto, oltre a diverse iniziative.

Dal 15 giugno al 15 settembre, infatti, il museo sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21; la Pinacoteca del Mare e la Villa Marittima dalle 17 alle 23. Via anche alle collaborazioni estive a partire dal 14 e 15 giugno alle ore 18 con la visita guidata “Un mare da vivere” in occasione del Festival Anghiò. Un tour guidato al Museo del Mare e all’area portuale alla scoperta della biodiversità marina e delle diverse tipologie di pesca accompagnati dallo staff del museo e dalla biologa marina della cooperativa Argo, cui seguirà un aperitivo presso gli stand del Festival. Costi: adulti € 14,00, bambini € 8,00. Inoltre, per tutta la durata del festival Anghiò, chi consumerà negli stand avrà la possibilità di avere una riduzione sul biglietto del museo e, viceversa, chi presenterà presso gli stand il biglietto del museo avrà una riduzione sui consumi agli stand.

Un’ altra interessante iniziativa si svolgerà domenica 16 giugno alle ore 7 del mattino: la passeggiata “Buongiorno Sentina!” alla Riserva Naturale accompagnati dallo staff del museo e dai membri dell’associazione Amici della Sentina per conoscere la sua flora, la sua fauna, la sua storia e quella della Torre sul Porto. Il punto di ritrovo è l’ingresso Nord della Riserva in via del Cacciatore; la visita è gratuita e adatta sia agli adulti che ai bambini ed è accessibile ai disabili sensoriali grazie a un servizio di interpretariato LIS.