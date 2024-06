GDF L’Aquila: si assenta da lavoro per sette anni. Misura cautelare di divieto di dimora per un militare dell’Aeronautica

Sono emerse condotte perpetrate dal militare dell’Aeronautica Militare finalizzate ad esercitare in via esclusiva l’attività di commercio e che al contempo gli consentissero di percepire la retribuzione quale pubblico dipendente, attraverso artifici e raggiri volti a trarre in errore i propri superiori gerarchici circa la propria continuativa assenza dal servizio, facendola apparire legittima

di diana cameli