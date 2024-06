SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 8 e Domenica 9 si è svolta, presso il Palasport Bernardo Speca, la manifestazione “Marche Brick Days a San Beach”: prima esposizione a tema Lego organizzata dall’associazione Marche Brick.

I molti visitatori hanno potuto apprezzare la bellezza delle numerose “sculture”, realizzate mattoncino su mattoncino dai ragazzi di Marche Brick: non si parla esclusivamente di set preimpostati dalla Lego stessa, ossia quelli da costruire seguendo il classico libretto di istruzioni, ma anche, e soprattutto, di opere di puro ingegno, spesso ispirate a strutture dell’epoca antica, come la piramide di Giza con Sfinge annessa. Il legame tra l’associazione Marche Brick e San Benedetto del Tronto è stato testimoniato anche dalla replica Lego del Torrione cittadino in scala 1:50.

L’esperienza di divertimento dei visitatori è stata, infine, accresciuta grazie al contributo e alla presenza dei ragazzi di Spazio Ludico Aps, associazione ludica cittadina che da anni promuove la “cultura” del gioco da tavolo e del gioco di ruolo sul nostro territorio.

La combo “Lego e Giochi da tavolo”, dunque, ha raccolto notevoli consensi e si spera che una manifestazione così ricca possa essere ripetuta negli anni a venire con altre edizioni