MACERATA – Nel fine settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tolentino hanno denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Macerata per reati connessi alla circolazione stradale e in materia di stupefacenti.

L’Aliquota Radiomobile è intervenuta in un sinistro stradale all’uscita dello svincolo di Serrapetrona, ove il conducente, corso nottata, aveva perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail.

Seguito richiesta di accertamenti ematologici presso l’ospedale di Macerata, ove era stato condotto per le cure del caso, l’uomo, quarantenne residente fuori regione, è risultato anche positivo ai cannabinoidi e con un tasso alcolemico di 0,9. Inoltre il veicolo è stato sottoposto a sequestro poiché privo di copertura assicurativa.

I militari dello stesso reparto, domenica mattina, a Loro Piceno, hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un ventenne di origini straniere ospite di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo, trovato in possesso di 26 grammi di hashish contenuti in due involucri, che deteneva nelle tasche del giacchetto. Il giovane dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.