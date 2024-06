ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 10.45 di questa mattina, 13 giugno, in via Aspio, per un incidente stradale tra tre autoveicoli di cui uno a metano.

La squadra di Ancona ha estratto uno dei conducenti e lo ha affidato alle cure del personale sanitario. Successivamente ha messo in sicurezza i mezzi incidentali e la zona dell’intervento.