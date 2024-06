Ripatransone: il Centro Storico fa di nuovo da sfondo all’evento “La Scale Musicali”

Il Centro Storico e la sua Scalinata di Via Margherita tornano a fare da sfondo a Le Scale Musicali, la rassegna dedicata alla musica dal vivo, in uno degli scenari più suggestivi del Belvedere del Piceno, in programma il 16 ed il 21 agosto 2022.

di Antonio Parroni