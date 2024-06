SAN BENEDETTO – L’Apsd San Benedetto Colmic, con la collaborazione della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), del giudice di gara federale Giannino Marconi, dell’Autorità Portuale di Ancona, della Capitaneria di Porto di San Benedetto e il patrocinio del comune di San Benedetto con a capo il sindaco Antonio Spazzafumo, organizzerà da venerdì 14 a domenica 16 giugno l’edizione 2024 dei campionati italiani a squadre di pesca sportiva, specialità canna da riva.

Le gare si disputeranno sul Molo Sud di San Benedetto, luogo che nel mese di settembre del 2023 ha ospitato i campionati europei della specialità, ottenendo elogi da ogni parte, che hanno portato la federazione nazionale a proporre alla società del presidente Zefferino Guidi l’organizzazione dopo pochi mesi dell’evento tricolore.

Hanno collaborato l’ufficio sport del comune di San Benedetto e le aziende Colmic, Zetaemme fishing e Conad supermercato di zona San Filippo Neri a San Benedetto.

La Guardia Costiera di San Benedetto ordina l’interdizione campo di gara. Nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2024 dalle ore 05 alle 20, nella zona di mare avente profondità di mt. 100 dal limite esterno del molo sud del porto di San Benedetto, è vietato:

I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;

II. praticare la balneazione;

III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura;

V. effettuare ogni altra attività subacquea e/o di superficie che possa creare intralcio o pericolo al sicuro svolgimento della manifestazione sportiva.

In materia di deroghe, non sono soggetti al divieto:

I. i partecipanti alla manifestazione sportiva, nonché le unità e il personale facenti capo all’Organizzazione ed in servizio di assistenza;

II. le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in genere, in ragione del loro ufficio;

III. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.

Tutte le unità che, a qualunque titolo, accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con il recapito telefonico 1530 o via VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza.