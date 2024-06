di Walter Del Gatto

SAN BENEDETTO – Nessuno dimentica i due campionati vinti dal tecnico rossoblù, nel 2012-2013 con Roberto Pignotti e 2015-2016 con alla guida societaria Franco Fedeli. Anche Ottavio Palladini non li ha dimenticati e vorrá ispirarsi a quelle annate per allestire nel prossimo campionato una formazione di valore.

Nel 2012 l’arma vincente fu la strabiliante coppia d’attacco Pazzi-Shiba con l’uomo della provvidenza che nessuno dimentica, Giordano Napolano esterno/trequartista, capace di inventare, nei momenti bui della gara, giocate risolutive. Compresi alcuni goal incredibili su calcio piazzato. Il centrocampo ben strutturato con Traini e Carpani garantiva quella copertura necessaria ed efficace senza prestare il fianco, con una difesa giovane ma estremamente motivata.

Nel 2015 mister Palladini sostituisce Beoni dopo due clamorose disfatte in casa, con Monticelli e Matelica. Squadra sicuramente di qualità superiore assortita in modo impeccabile che schierava Pegorin, un portiere giovane ma senza troppi timori. In difesa Conson-Salvatori rappresentavano assoluta certezza con un centrocampo di estrema concretezza rappresentato da Barone e Sabatino, autore di un campionato pazzesco con 8 goal soprattutto da fuori area e Pezzotti prevenienti dall’esperienza precedente con il Rieti, insieme al funambolico Palumbo quale esterno di fascia, in avanti la forza esplosiva di Titone con ben 19 goal contribuí non poco alla crescita dell’under Sorrentino capace di infilare 11 volte la porta avversaria.

Delle due formazioni, il centrocampo dotato di una certa fisicità e dinamismo sembra il comune denominatore, con un gioco basato sulla circolazione della palla. Oggi, 13 giugno tutto tace a parte i nomi sparati giornalmente da certa stampa. Alcuni potenzialmente buoni, per caritá, che stanno facendo sognare i tifosi ma di concreto ancora nulla. Anche se la logica in questi casi sarebbe quella di sostituire i punti deboli e lasciare inalterata la struttura di una ‘rosa’ che ha sfiorato ;a promozione.

In difesa la Samb di Fedeli disponeva di una coppia centrale di assoluto rispetto con due terzini under non di altissima qualità ma estremamente efficaci nella fase di marcatura; quest’anno Palladini vorrá ripetersi con la conferma di Pezzola e uno tra Sbardella e Sirri.

In avanti Battista e Senigagliesi danno le giuste garanzie. Ci saremmo aspettati la riconferma di Tomassini dopo il bel campionato disputato, ma il giocatore non essendo stato interpellato ha preferito il Foligno. Martiniello, potrebbe restare, se lo meriterebbe. Se fosse vero Sbaffo, Palladini farebbe salti di gioia. Arriverá?

In conclusione come sarà la formazione del tecnico sambenedettese? Certamente i tifosi se l’aspettano all’altezza della rosa 2023-2024 con i giusti ritocchi. Fremono per capire prima possibile la bontà della società nell’allestire una squadra che sia assolutamente da promozione. Anche perché finora pochi sono stati i movimenti conclusi anche in termini di riconferma dei migliori dello scorso campionato.