MONTEPRANDONE-Le manifestazioni conclusive dei progetti delle classi di scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’IC di Monteprandone, tenute tra maggio e giugno, presso l’Auditorium Pacetti, possono essere definite una “stagione teatrale”

Allo spettacolo di fine anno “Con il dovuto rispetto!” delle classi 4 A e 4 B del plesso Carlo Alberto Dalla Chiesa rappresentato il 17 maggio, è seguito infatti il musical “I Promessi Sposi” interpretato dalla classe 4D, giovedì, 30 maggio.

“A scuola di non violenza” è il titolo dell’incontro conclusivo di un progetto della Scuola Secondaria di I grado, tenuto al Centro Pacetti il 4 giugno, che ha coinvolto tutte le classi nell’esecuzione di lavori scritti o grafici su questo tema importante e attuale.

La kermesse teatrale ha chiuso i battenti il 6 giugno 2024 con lo spettacolo Mythikós Theatron, che ha visto sul palcoscenico i ragazzi e le ragazze della 5C e 5D del plesso Carlo Alberto Dalla Chiesa che hanno messo in scena uno spettacolo intitolato “Un viaggio immaginario tra l’Iliade, l’Odissea e l’Eneide”. I 47 alunni, impegnati da novembre a giugno, in un percorso formativo interdisciplinare, come sceneggiatori, hanno scritto i copioni mentre, come attori, si sono calati nei panni dei personaggi storici da loro interpretati

Tutti i protagonisti, coinvolti emotivamente e visibilmente entusiasti, si sono impegnati con passione e tenacia per la riuscita dello spettacolo che ha riscontrato grande successo e ovazione del pubblico

Il giovane regista Simone Amabili, ex alunno liceale della Dirigente e da lei stessa invitato, si è complimentato per la rappresentazione teatrale e per l’interpretazione degli attori in erba.

“Ringraziamo la Scuola, la Dirigente e i nostri maestri che ci hanno dato la possibilità di un’esperienza unica e irripetibile” è stata la sintesi dei vari commenti di alcuni alunni a fine spettacolo

Non sono mancati i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale, nella persona della Dott.ssa Morelli, presente all’evento.