Nella 19esima puntata del nostro programma abbiamo avuto la bella occasione di dialogare con David Murgia, volto noto al pubblico televisivo e non per i suoi originali programmi che presentano e affrontano tematiche relative al sacro e al soprannaturale.

Il nostro ospite ha anche ricevuto due riconoscimenti importanti per la sua attività sociale come quello relativo alla scoperta dei cosiddetti bambini tombino che vivevano nelle fogne della zona ostiense. Per questa videoinchiesta ha infatti ottenuto la menzione speciale al concorso internazionale “Giornalisti del Mediterraneo” nel 2010

Circa la sua attività di giornalista ha affermato “Bisogna sempre rispettare la verità dei fatti e la sensibilità delle persone”

Molto interessante ciò che ci ha detto circa la verità “Non esistono le verità ma la verità è una sola, è quella con la V maiuscola e per noi cristiani è una Persona e si chiama Gesù Cristo”

“La cultura è buona educazione e non si riferisce solo alle buone maniere ma è riconoscere le differenze negli altri. È anche educare al buon gusto, alla bellezza, al dialogo e alla delicatezza. Non c’è bisogno di urlarle le cose. Le cose belle vanno da sole”, alcune sue considerazioni sulla cultura