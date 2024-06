SSAN BENEDETTO – Nella riunione di martedì 11 giugno la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– l’autorizzazione allo svolgimento e l’attribuzione della qualifica di rilevanza locale alla fiera di antiquariato e modernariato “L’Antico e le Palme” per l’edizione 2025;

– la domanda, da presentare al Ministero dell’Interno, per la prosecuzione dei servizi di accoglienza di carattere ordinario del progetto Sistema Accoglienza Integrazione – SAI fino al 31 dicembre 2027 per un totale di 30 posti (11 nuclei familiari e 19 nuclei monoparentali);

– le linee di indirizzo alla delegazione trattante per conto dell’Ente per la contrattazione decentrata relativa al Fondo Risorse Decentrate Personale Dirigente e Non Dirigente per l’anno 2024;

– la cessione di spazi assunzionali per un valore di € 42.279,03 all’Assemblea Territoriale d’Ambito – ATA 5 di Ascoli Piceno, in risposta alla richiesta dell’ATA 5 di risorse per l’assunzione di 5 unità;

– gli indirizzi per la concessione in uso dello stadio comunale “Riviera delle Palme” all’U.S. Sambenedettese s.s.d.a.r.l. per la stagione 2024/2025, serie D Regular Season, Post Season e Coppa Italia