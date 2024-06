ASCOLI PICENO – I funzionario dell’Ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, insieme ai militari del NIL, sono stati impegnati lo scorso weekend in un’attività di controllo rivolta ai locali della “movida” del centro storico.

Nel contesto, è stata riscontrata la presenza di n. 9 lavoratori in nero, di cui tre minorenni, oltre alla violazione in materia di sicurezza e salute dell’ambiente lavorativo. Ad esempio estintori non revisionati, cassetta di primo soccorso con materiale scaduto o impianti di aspirazione non idonei.

Cinque le attività commerciali che sono state oggetto dell’attività di controllo. Per tutte è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività con annessa sanzione.