SAN BENEDETTO – Per lavori di ripristino del percorso ciclopedonale che costeggia l’ex-campo sportivo “F.lli Ballarin” è stato interrotto il traffico veicolare e pedonale in via Marchegiani e largo Borgonovo.

L’interruzione sarà in vigore fino alle 18 di oggi e di nuovo, nella giornata di domani, dalle 7 alle 18.