GROTTAMMARE – Alle ora 20:00 il noto violinista e compositore marchigiano Valentino Alessandrini, delizierà i presenti con una splendida esibizione al tramonto.

Alle ore 20:30 vi attende, una degustazione “Navigando a Vista” al borgo grazie al suggestivo intervento del Dott. Giuseppe Merlini, storico ed archivista di San Benedetto del Tronto a base di pesce fresco locale in abbinamento a birre artigianali delle aziende “Birrificio Styles”, “Birrificio Ottozampe” e “Birrificio Birraformante” che saranno presentate dal Sommelier Roberto Perticarini UBT (Unionbirrai beer taster) che accompagneranno le eccellenze gastronomiche regionali, all’insegna della tradizione e della qualità.

Il Menù prevede come Antipasto: Zuppetta di Ceci, Cozze, Vongole e crostoni in abbinamento birra blanche Piuma del Birrificio Styles;

Come Primo Piatto: Maccheroncini Artigianali di Campofilone all’Amatriciana di Mare in abbinamento birra PILS del Birrificio Ottozampe e come secondo piatto: Guazzetto di Calamari e Seppie alla Sambenedettese in abbinamento birra IGA di Pecorino di Offida del Birrificio Birraformante

Presente anche l’immancabile Anisetta di Castignano de “La bottega di Sergio Corradetti” Presidio Slow Food ad accompagnare il dessert, il Birramisu’.

Vieni a scoprire cosa ti attende in questo magico Borgo! Info e prenotazioni: 0735.632214 o 351.8737873