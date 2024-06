SAN BENEDETTO – Una serie di interventi emergenti viene illustrata dall’assessore Antonio Capriotti, durante la riunione della Commissione Lavori Pubblici tenutasi in Aula Consiliare nel tardo pomeriggio di martedì 11 luglio.

Proposta di deliberazione avente per oggetto “variazione al programma triennale lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024 alla nota di aggiornamento al Dup (Documento Unico di Programmazione)”

Lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale in via Saffi per un importo di euro 1.000.000 circa

circa Realizzazione dell’info-point didattico presso la Torre Sul Porto in Zona Sentina

Riqualificazione di Piazza Montebello passa da euro 1.200.000 a euro 1.700.000 circa

passa da a euro Il primo di una serie di interventi al Palazzetto dello Sport riguardante le infiltrazioni dal tetto

riguardante le infiltrazioni dal tetto Entro fine anno nuovi asfalti per la Strada Statale per un importo di euro 1.000.000 circa

Intervento Centro Sportivo Natatorio “Primo Gregori”, anticipato a questa estate, in fase di affidamento dei lavori.

La consigliera Luciana Barlocci chiede informazioni sulle cifre da integrare per il progetto di riqualificazione dell’area Ex Stadio Ballarin ed eventuali modifiche al progetto.

«Quello che è stato progettato è già stato assegnato in appalto – risponde l’assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti – In più ci sono i 450.000 euro della Fondazione Carisap, con la quale dobbiamo sottoscrivere una nuova convenzione entro settembre, alla quale dobbiamo abbinare una nuova progettazione, anche perchè i finanziamenti del Pnrr coprono solo la parte sud, più 800.000 euro, per il resto, avanzando verso nord”