ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, 11 giugno, poco prima delle 8 in via Maggini, incrocio con via Monte San Vicino, per un incidente stradale fra un autocarro e un’autovettura.

La squadra di Ancona ha estratto il conducente dell’autovettura, affidandolo alle cure del personale del 118.

Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso,