SAN BENEDETTO – La passeggiata del Museo dell’Arte sul Mare, che coincide con il percorso del molo sud cittadino, si arricchisce di sei nuovi punti di raccolta dei rifiuti appositamente dedicati al conferimento dei mozziconi di sigaretta, acquistati e installati dal Servizio Manutenzioni del Comune.

“Da sempre un ostacolo al mantenimento del decoro urbano per la difficoltà intrinseca di conferirli correttamente – spiega l’assessore all’ambiente Antonio Capriotti – nell’area del molo sud la piaga dei mozziconi di sigaretta rappresenta oltretutto una minaccia alla salvaguardia dell’ambiente marino: molti dei mozziconi, infatti, vengono spesso gettati tra gli scogli, finendo inevitabilmente con il ricadere in acqua alla prima mareggiata. Quelli che invece restano sulla pavimentazione, finiscono con l’incastrarsi nei canali di scolo, generando ristagni d’acqua e danneggiando il percorso”.

Per eliminare l’impatto di questo tipo di rifiuti – e non solo – l’Amministrazione comunale ha dunque disposto l’installazione di sei nuovi cestini per la raccolta dei mozziconi dislocati lungo il percorso della passeggiata.

Ciascuno dei sei nuovi punti di raccolta è appositamente segnalato con indicazioni a terra caratterizzate da una grafica originale curata da Picenambiente srl, responsabile delle pulizie dell’area.