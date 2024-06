MONTEPRANDONE-Con l’articolo “Monteprandone tra i borghi più belli”, gli alunni della classe 2 A della Scuola Secondaria di Primo Grado, guidati dalla prof.ssa Luciana Voltattorni, si sono aggiudicati il primo premio della prestigiosa manifestazione che si è svolta il 31 maggio 2024 e che ha coinvolto molte scuole del nostro territorio. Sono state 10 infatti gli istituti scolastici della provincia di Ascoli Piceno a partecipare a questa nuova edizione, oltre a quelli del fermano

Nel loro lavoro gli alunni vincitori hanno saputo raccontare gli aspetti che rendono l’antica città medievale ricca di fascino e di bellezza sia dal punto di vista storico che paesaggistico mettendo in luce le tradizioni che lo caratterizzano e la ricchezza del passato. Il borgo è stato descritto dai ragazzi come il luogo del cuore che custodisce gagliardamente la propria antica fisionomia e la restituisce a chi si ferma a osservarla. Tra riferimenti storici e paesaggistici del borgo, autenticamente ancorato alla tradizione, i ragazzi hanno dato la loro interpretazione su Monteprandone facendo emergere sfumature marcatamente uniche. Un plauso speciale va alla professoressa di lettere, Luciana Voltattorni, per aver accompagnato e fatto da guida agli giovani giornalisti nella stesura dell’articolo

Durante la cerimonia di premiazione, coordinata da Flavio Nardini, caposervizio Ascoli- Fermo del Resto del Carlino, si sono susseguiti gli interventi di Lucia Grandoni, direttrice dello sviluppo Conad, Lucilla Steca di Steca Energia, Elisa Melchiorre, membro cda e Gabriele Illuminati direttore generale della Banca del Piceno e Massimo Di Pietro consigliere Bim Tronto

“La voce dei giovani è la voce delle generazioni future. Sicuramente state creando le condizioni a scuola per poter avere un futuro migliore” sono state le parole di Lucia Grandoni.

Lucilla Steca ha invitato i ragazzi presenti a essere curiosi perché “La curiosità” ha detto “È il primo aiuto per poter rispondere a tutti i vostri dubbi “

Tutti hanno dedicato ai ragazzi parole di speranza e di incitamento ad approfondire le loro passioni,

a perseguire i sogni e a far emergere il loro talento. Alla fine dell’incontro è stata offerta a tutti i partecipanti una merenda oltre ad alcuni gadget

Per la Dirigente scolastica dell’IC di Monteprandone, Professoressa Roberta Capriotti, il premio ricevuto è motivo di orgoglio e riconoscimento per l’impegno in un’iniziativa che, oltre a stimolare la creatività e lo spirito critico, ha spronato i ragazzi a vivere pienamente la bellezza e l’autenticità del loro paese.