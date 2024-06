MONTEPRANDONE- Si è svolta sabato 1 giugno 2024 presso il Palazzo Bice Piacentini, nel paese alto di S. Benedetto, la cerimonia di premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso indetto dal Lions Club

L’alunna Chiara Catasta è risultata vincitrice del Concorso mentre Gioia Ficetola ha ricevuto il premio Speciale della Giuria. Le due studentesse, frequentanti la classe seconda della Scuola Secondaria di Primo Grado, hanno realizzato due lavori caratterizzati da creatività ed originalità che hanno proprio permesso loro di conseguire il meritato riconoscimento

Stimolate e guidate dalla prof.ssa di arte Marcella Di Michele, le alunne hanno saputo tradurre su carta il loro estro e capacità creativa eseguendo disegni che hanno messo in luce la loro sensibilità e il loro desiderio di pace

In un percorso iniziato a ottobre le ragazze sono state aiutate a prendere spunti ed ispirazione da materiale fornito dall’insegnante e da altri lavori per poter mettere a punto il loro “poster per la pace”

La partecipazione a questo evento è stata sicuramente un’opportunità di esprimere la loro idea di pace e dare il loro contributo rispetto a una tematica molto attuale e concreta