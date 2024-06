MONTEPRANDONE- La Banca di Credito Cooperativo del Piceno, nell’ambito del progetto Crescere nella Cooperazione, ha premiato il bel percorso di educazione cooperativa realizzato dall’Associazione Cooperativa Scolastica “Amici Tuttofare” della classe 4° D della Scuola Primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa” dell’IC di Monteprandone durante l’evento conclusivo del progetto regionale al Teatro delle Muse di Ancona lo scorso 4 giugno 2024 insieme ad altre 32 scuole marchigiane. Questo momento di condivisione – vissuto nuovamente dopo gli anni del Covid, giunto alla 18° edizione col titolo “La fatica e la gioia di «vivere insieme»: un impegno per tutti” -, ha favorito nei ragazzi la consapevolezza di essere parte di un grande progetto con centinaia di studenti dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie.

I bambini soci – felici di aderire a questa iniziativa per la ricchezza che ha donato a ciascuno – hanno lavorato insieme, attraverso il problem solving e il lavoro cooperativo, vera forza di questa progettualità, con lo scopo anche di sostenere realtà sociali operanti nel campo della solidarietà, con azioni concrete di service learning.

Il prodotto d’impresa di quest’anno è stato uno spettacolo di solidarietà su “I Promessi Sposi” presso l’Auditorium Pacetti il 30 maggio 2024 aderito da numerose persone. Quella sera i bambini – emozionati e alla loro prima esperienza teatrale – hanno suscitato interesse e simpatia negli spettatori con la loro spontaneità, coinvolgendo tutta la platea. Questa storia ha appassionato tutti gli alunni comprendendo che non sono i forti e i prepotenti i veri protagonisti della storia ma gli umili, i semplici, che ogni giorno vivono la loro vita con dignità, sostegno vicendevole, certezza in una Speranza che si rivela nei volti dei più prossimi, amici e compagni di viaggio sempre presenti in ogni situazione.

Durante il progetto, molto significativo è stato l’incontro di intergruppo con gli alunni della scuola “Maestre Pie Venerini” di Fano vissuto il 13 aprile grazie al sostegno della BCC del Piceno che ha permesso ai bambini di viaggiare senza oneri per le famiglie.

L’ACS “Amici Tuttofare” ha deciso di suddividere i proventi realizzati donando la metà degli stessi all’APS “Il mattino” per il suo servizio “L’Armadio dei piccoli”, sportello di raccolta e distribuzione gratuita di abbigliamento e materiale per la prima infanzia a famiglie in difficoltà con figli da 0 a 14 anni presente sul territorio di San Benedetto del Tronto e Castel di Lama. La parte restante dei guadagni è stata suddivisa – come deliberato dall’assemblea dell’ACS -, per l’acquisto di materiale scolastico e per un piccolo fondo a disposizione dei soci.

Alle Muse di Ancona l’ACS “Amici Tuttofare” ha ricevuto dalle mani del dott. Speca della BCC del Piceno un ulteriore premio per il lavoro svolto con cura e dedizione, di cui siamo davvero grati.

Si ringrazia la Ds per aver sostenuto tale progettualità e le docenti coinvolte: la responsabile del progetto, Barbara Falgiani, Sara Mascaretti, Silvia Liberati, Maria Elena Mentili, Simona Masciocchi, Lucia De Angelis, la prof.ssa Bianca Maria Ventura, responsabile scientifica e coordinatrice del progetto e il coach Andrea Alesi.

Riportiamo le parole della Dirigente Scolastica, Roberta Capriotti, in merito a tale iniziativa: “Ringrazio la Banca di Credito Cooperativo del Piceno, il vicepresidente dott. Speca, per aver offerto al nostro IC Monteprandone questa opportunità, la docente Barbara Falgiani referente del progetto, tutte le docenti che hanno collaborato, i bambini e le famiglie e non ultima la SFI sezione di Ancona, nella persona della Responsabile scientifica e coordinatrice di progetto Prof.ssa Bianca Maria Ventura, e tutti coloro che ci hanno accompagnato e supportato”.