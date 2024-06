MONTEPRANDONE – Dal 19 giugno prenderanno il via le attività della settima edizione del progetto “Laboratori territoriali di prevenzione della salute”.

Si tratta di lezioni gratuite di yoga, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, che si svolgeranno ogni mercoledì fino al 28 agosto (tranne in caso di pioggia) presso il Parco “Il Giardino dei colori” in via Gramsci a Centobuchi.

L’iniziativa è realizzata dalla Cooperativa DLM, col patrocinio e il contributo del Comune di Monteprandone e il sostegno di U.S. Acli Marche.

La partecipazione al progetto è gratuita, occorre però preiscriversi contattando il numero 3442229927 (anche tramite messaggio).

Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano.

Nel 2023 sono stati ben 103 i partecipanti alle 10 lezioni realizzate.

“Vari studi scientifici – dicono i promotori del progetto – hanno evidenziato l’importanza della pratica sportiva come strumento di prevenzione. Nessun altro sport, ad ogni modo, può avere la stessa azione rilassante dello yoga, perché corpo e mente lavorano assieme, l’uno non può e non deve escludere l’altra. Lo yoga ha una azione tonificante per il corpo, lo rende più elastico e forte. Lo yoga inoltre migliora la respirazione e proprio con la respirazione profonda e diaframmatica possono arrivare serenità e calma, è il modo migliore per purificarsi e far convergere tutte le proprie energie. Lo yoga inoltre migliorare le capacità di concentrazione, aiutando a rilassarsi ed eliminando le energie negative”.