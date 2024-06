GDF Pescara, piano “Stop Fake”: sequestrati 250 mila articoli di bigiotteria

Denunciato l'importatore per frode in commercio. Sequestrati orecchini, bracciali e collane non sicuro dal valore di circa 65 mila euro, sprovvisti di packaging adeguato e di informazioni sull'eventuale presenza di materiale tossico

di diana cameli