PORTO SANT’ELPIDIO (FM) – Nel pomeriggio di ieri, 8 giugno, era scomparsa un’anziana signora, Giuseppina Neroni di anni 81, a Porto Sant’Elpidio.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la signora era solita fare una passeggiata pomeridiana, ma non era rincasata.

Sono subito scattate le ricerche, coordinate dalla Prefettura, a cui hanno preso parte, insieme alla polizia di stato, i vigili del fuoco con droni ed equipaggi da terra e volontari della protezione civile.

Dopo una notte di ricerche, la signora è stata ritrovata questa mattina, poco prima delle 10, in un fossato in strada Vecchia Porto, a Porto Sant’Elpidio. Fortunatamente è in buone condizioni di salute.