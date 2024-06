FALCONARA MARITTIMA (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13 di oggi, 8 giugno, per un’imbarcazione in avaria nel tratto di mare antistante Falconara Marittima.

Sul posto i Sommozzatori e il Nucleo Nautico VVF hanno raggiunto il natante portandolo al traino fino al porto turistico di Ancona.

Nessuna conseguenza per il personale a bordo.