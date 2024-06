SASSOFERRATO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sassoferrato, in via Cagli, per soccorrere un anziano che si era allontanato dalla propria abitazione senza fare ritorno.

La squadra VVF di Fabriano con l’aiuto di un’unità cinofila, che si trovava in zona seppur fuori servizio, ha ritrovato l’uomo e dopo averlo stabilizzato su una barella, lo ha consegnato al personale del 118.