GROTTAMMARE – Un centinaio di appuntamenti da giugno a settembre, con le mostre d’arte che quest’ anno più che mai rendono omaggio al disegno, sulla scia della I edizione del Festival dell’illustrazione turistica che nel mese di maggio ha anticipato i tempi della bella stagione: “L’estate della Città” 2024 avanzerà tra proposte consolidate e novità in attesa di essere scoperte, come quella che aprirà il calendario domani (sabato 8) e domenica 9 giugno, per la prima edizione del Festival Terrammare, a conferma della tradizionale sintonia tra pubblico e privato in materia di accoglienza.

“Un percorso di continuità che conferma tante delle iniziative di successo dei nostri cartelloni, proposte da associazioni e comitati ormai storici”, è il commento del sindaco Alessandro Rocchi al varo del cartellone promosso e coordinato dall’Assessorato alla Crescita culturale e Turismo, collettore di una cinquantina di realtà coinvolte nell’organizzazione insieme all’Amat.

Consolidamento nella novità è la filosofia che guida il cartellone, dove accanto al più celebre e longevo “Cabaret Amoremio!” (39° edizione 2-3 agosto), trovano posto occasioni di intrattenimento ritrovato, come “I mercoledì del Kursaal” in memoria delle celebri serate danzanti degli anni ‘50 e ’60, nuovi spazi per l’arte e conferme nella letteratura, nel cinema (Cinema in Giardino dal 1° luglio) e nella musica di vario genere (FestivaLiszt/18-28 agosto, Diffusioni Festival/5-8 agosto).

L’estate è poi un’occasione sempre buona per una visita alle curiosità dei mercatini del Lungomare centro e del Lungomare sud, ma anche per lo sport, con la disputa del Palio del Pattino (XXIV edizione 13-14 luglio), gare e tornei di ogni genere in riva al mare, programmi di benessere all’aperto e tutta una settimana di eventi per la prima edizione di “Sport Week” (8-15 settembre).

Tra le conferme assolute, la gratuità delle iniziative o, ma raramente, il prezzo minimo per occasioni di intrattenimento diffuse su tutto il territorio cittadino. Le feste di quartiere, a contorno di quella patronale (San Paterniano/12-14 luglio), il compito di offrire il volto più verace della città.

“Un calendario fittissimo – dichiara l’assessore Lorenzo Rossi – Il merito principale va a un ricco tessuto associativo locale che, con generosità e impegno, lavora instancabilmente nella costruzione di proposte interessanti e accessibili, tratto, questo, che accomuna tutti gli appuntamenti. Una scelta politica che lega come un filo rosso la selezione operata dalla nostra Amministrazione, possibile anche e soprattutto grazie alla vicinanza della struttura comunale, dall’Ufficio Cultura e Turismo agli operai, alle forze dell’ordine e ai volontari di protezione civile. Ringraziamenti che estendo agli altri settori, che con le loro proposte hanno arricchito l’offerta, nell’intento comune di tenere animata la città tutti i giorni e in tutti i quartieri”.

Sulle novità torna la consigliera delegata alle Iniziative culturali, Rossella Moscardelli, la quale aggiunge, “alla riscoperta di un luogo magico per il ballo in piazza grazie a I mercoledì al Kursaal Dancing, i Percorsi al vecchio incasato tra arte, storia, arte e mercatini, le attività per i più piccini all’aperto animate da Ludobus legnogiocando oppure l’adesione a circuiti interterritoriali come JazzAp in ambito musicale o Non a voce sola in quello degli incontri con le autrici di libri”.

Calendario completo qui:

https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/2024/Estate2024/mobile/index.html