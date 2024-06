GROTTAMMARE – In questi anni l’animazione estiva rivolta ai minori di concerto con il privato sociale ha assunto a Grottammare un’importanza sempre maggiore rappresentando un valido servizio a sostegno dei minori, degli adolescenti e soprattutto delle famiglie impegnate in attività lavorative. Per questo diventa imprescindibile l’esigenza di qualità delle attività proposte indirizzate verso la promozione dello sviluppo psico-fisico e relazionale dei minori e nel contempo verso modelli organizzativi efficaci anche all’integrazione dei minori portatori di disabilità, in risposta a una società complessa con bisogni sempre più differenziati, necessità ancora più manifesta in questo particolare momento storico.

Il comune di Grottammare ha siglato un Protocollo d’Intesa con otto associazioni del territorio per la gestione dei centri estivi 2024. Il progetto coinvolge il Comitato Territoriale CSI di Ascoli Piceno, la SSD Sport Smile, la Società Cooperativa Sociale Baby e Azzurro, la Polisportiva Gagliarda, la Cooperativa Capitani Coraggiosi, lo Sporting Grottammare, il Circolo Tennis Beretti e il Grottammare Calcio. Questo accordo mira a offrire una vasta gamma di attività estive per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni.

I primi campus estivi prenderanno il via il 10 giugno. In particolare, il Comitato Territoriale CSI di Ascoli Piceno organizzerà un centro presso la parrocchia Gran Madre di Dio, operativo dal 10 giugno al 9 agosto. Nello stesso giorno, partirà anche il centro estivo Grottammare Piscine, riservato ai bambini tra i 4 e i 14 anni. Il 10 giugno inizierà anche il Futsal Camp dello Sporting Grottammare, al campo Tintoretto, per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni. Il Circolo Tennis Beretti, invece, organizzerà il suo Summer Camp per bambini e ragazzi tra i 4 e i 14 anni, dal 10 giugno al 30 agosto.

Una settimana dopo, il 17 giugno, inizierà il Summer Camp del Grottammare Calcio, dedicato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 15 anni, che si terrà presso la spiaggia libera del Circolo Tennis e allo stadio comunale Pirani.

CENTRI ESTIVI – Il 1° luglio sarà una giornata significativa con l’avvio di diversi centri estivi. La Capitani Coraggiosi gestirà il centro estivo della scuola di via Battisti, destinato a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, che si protrarrà fino al 2 agosto. Sempre dal 1° luglio, la Società Cooperativa Sociale Baby e Azzurro organizzerà il Centro Estate Creativa per bambini molto piccoli dai 3 ai 5 anni, che durerà fino al 9 agosto. Parallelamente, la Polisportiva Gagliarda organizzerà un centro estivo presso la scuola dell’infanzia di via Battisti, per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, dal 1° luglio al 1° agosto.

Il sindaco Alessandro Rocchi ha dichiarato: “Tante associazioni hanno aderito al bando dei centri estivi, un bando volto a garantire determinati standard qualitativi, in particolare quello dell’inclusività. Si tratta di un servizio molto atteso dalle famiglie”.

Anche l’assessore Monica Pomili e la consigliera Martina Sciarroni, che hanno seguito l’iter burocratico per mettere in piedi tutte le iniziative, sono intervenute, affermando: “Si tratta di un Protocollo d’Intesa al quale crediamo molto, all’insegna della condivisione, del gioco e dell’inclusione. Questo protocollo servirà a far accedere le famiglie anche a un voucher contributivo per sostenere queste attività. La fascia di età alla quale questa iniziativa è riservata è molto ampia, va dai 3 ai 17 anni e si parla soprattutto di attività sportive. I centri sono presenti su tutto il territorio, in modo tale da poter dare un’ampia copertura e servire tutte le zone di Grottammare. Il centro estivo diventa anche un luogo di aggregazione e socializzazione”.