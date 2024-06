CASTORANO (AP) – Una nuova polisportiva denominata A.P.D Castoranese Calcio che nasce dalla fusione tra due realtà sportive importanti di Castorano: la ASD Bocastrum United e la Castoranese 1971. La prima, vincitrice del campionato di calcio a 5 che varca ora la soglia ambita della Serie C, la seconda che ha conquistato una meritata salvezza si uniscono ora in una nuova splendida realtà con l’obiettivo di essere traino per la diffusione di nuovi sport tra i giovani di Castorano.

Lo ha ribadito il neo presidente, Luigi Filiaci, che si pone subito una nuova sfida, “dare vita a un progetto dedicato alla pallavolo che possa coinvolgere le ragazze di Castorano”. Dunque subito a lavoro all’indomani di una fusione che significa più forza per entrambe le realtà e sviluppo per Castorano.

Ne è convinto Pepe Gervais responsabile del calcio a 11 che annovera questo traguardo tra le sue “più importanti vittorie”. Per andare avanti c’è però bisogno delle forze di tutti “perché questa è la vittoria di tutti” ribadisce Ubaldo Di Girolamo, responsabile del calcio a 5.

Non manca l’augurio dell’uscente sindaco Fanesi che auspica che la futura amministrazione possa continuare a dare sostegno alle due società e a questa nuova sfida che trova concretezza dopo più di dieci anni. Di fusione tra le due associazioni sportive si iniziò infatti a parlare nel lontano 2011, ma solo oggi sono maturati i tempi affinché quel disegno ambizioso diventasse realtà.

D’altro canto, come ricordato da Daniel Ficcadenti, allenatore della Bocastrum e reduce da un trionfo nel campionato di Serie D, da queste fervide realtà sportive “sono venuti fuori professionisti come Emidio Oddi e Marco Pulcini che hanno dato lustro alla comunità castoranese proprio per il loro importante percorso sportivo”.

Il Consiglio Direttivo è a lavoro e già la prossima settimana si riunirà per tracciare la road map di questa nuova società, oltre al presidente Filiaci e al ViceVincenzo Straccia, ne fanno parte: Fabrizio Speca (segretario), Pepe e Di Girolamo e Marcello Maoloni, Paolo Marcelli, Riccardo Cameli, Enrico Balloni e Elio Costantini in qualità di dirigenti.