Anghiò si presenta con un format di successo ormai consolidato negli anni con oltre venti ricette distribuite nel Palazzurro, ma anche con un ricco programma culturale che si svolgerà all’interno dell’area eventi. A partire dalle Cene Raccontante, realizzate in collaborazione con il Circolo dei Sambenedettesi, veri e propri momenti di incontro e di riflessione a tavola, tra le tecniche di pesca e il pesce che troviamo nel piatto. Questa sezione avrà come protagonisti da una parte lo storico Gino Troli e dall’altra il cuoco Federico Palestini, iconico personaggio e vero e proprio ambasciatore della cucina sambenedettese in Italia e nel Mondo.

Presenza qualificante quella di Food Brand Marche, il Consorzio che raggruppa tutti i Consorzio di Tutela delle Marche, dai vini alla casciotta di Urbino al Prosciutto di Carpegna, che organizza ad Anghiò tre Masterclass di altissimo livello ad ingresso gratuito su prenotazione, sui vini marchigiani che saranno tenuti dalla winemaker Eleonora Marconi.

Altrettanto qualificante anche un altro partner di eccezione, ovvero l’Università Politecnica delle Marche che presenterà e promuoverà il corso triennale di management delle filiere ittiche, un corso nuovo di zecca che partirà nella sede sambenedettese dell’Università a partire dal prossimo mese di settembre.