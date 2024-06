SAN BENEDETTO – Un guasto importante alla cabina elettrica del cimitero di San Benedetto del Tronto ha comportato la mancanza di energia elettrica su tutta la struttura, da questa sera e presumibilmente per i prossimi tre o quattro giorni. Le squadre stanno ripristinando l’uso degli uffici per non interrompere il servizio e far sì che rimangano aperti. Al momento si presentano disservizi nell’illuminazione e sarà interdetto l’accesso su alcuni corridoi di blocchi senza aperture e luce naturale.