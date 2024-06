GROTTAMMARE – Nel pomeriggio di oggi, 7 giugno, intorno alle ore 17, si è verificato uno scontro tra un’autovettura e un camion lungo la strada statale, all’altezza della Farmacia Comunale.

Nel tratto stradale in questione la visibilità è certo limitata per chi deve immettersi lungo la strada principale, possibile, dunque, che la vettura si sia fatta troppo avanti per immettersi e il camion che sopraggiungeva non sia riuscito a fermarsi in tempo.

Fortunatamente i conducenti erano tutti fuori dai mezzi coinvolti.