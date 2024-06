MONTALTO DELLE MARCHE – La rinnovata farmacia 100% comunale di Montalto delle Marche amplia i servizi all’insegna di prevenzione e innovazione. Sarà infatti la prima farmacia della Regione Marche ad attivare servizi di telemedicina per i cittadini, nell’ottica sempre più concreta di “farmacia dei servizi”.

Sarà come entrare in un poliambulatorio specializzato. La strumentazione all’avanguardia si trova, infatti, già all’interno della Farmacia e sarà presto attiva, grazie anche ai passati investimenti per il cablaggio della fibra ottica, necessaria per far funzionare macchinari di quel calibro.

I cittadini potranno quindi recarsi in Farmacia e – attraverso strumenti di telemedicina – saranno messi nelle condizioni di collegarsi con medici specialisti per consulenza cardiologica, psicologica, di medicina generale, dermatologia e otorino, e anche endocrinologia, ortopedica, pneumologica, allergologica, odontoiatrica, geriatrica, oncologica, psichiatrica, neurologica, ginecologica, urologica, personal trainer, fisiatrica, di neonatologia, ostetrica e pediatrica. E, tra tutte, proprio quella pediatrica sarà di certo la consulenza su cui potranno essere garantite consulenze nei più brevi tempi possibili, dato l’altissimo numero di pediatri specializzati in telemedicina e registrati.

Nello specifico, dopo aver prenotato una visita nella Farmacia di Montalto, nel giro di 15/20 minuti sarà già disponibile la consulenza di medicina generale, mentre per tutte le altre visite specialistiche il tempo di attesa sarà di 24, massimo 48 ore. Da quel momento in poi dall’altra parte dello schermo i cittadini potranno ricevere consulenze da medici collegati da tutta Italia, professionisti altamente qualificati e preparati per questo tipo di attività che potranno avvalersi di tutti gli strumenti necessari per la diagnostica e per poter valutare al meglio, prescrivere e creare una cartella medica che rimarrà sempre a disposizione come storico del paziente.

Questo importante servizio alla comunità sarà sempre disponibile durante gli orari di apertura della Farmacia comunale di Montalto delle Marche, quindi con la certezza per il paziente di avere sempre un medico o uno specialista a disposizione dopo pochi minuti o, al massimo, dopo uno/due giorni per visite specialistiche particolari. Per quanto riguarda i costi: i residenti a Montalto e frazioni potranno usufruire di un prezzo dedicato calmierato, sempre nell’ottica del Comune di fornire un servizio alla comunità del luogo, oltre che garantire un importante presidio per l’intera area interna.