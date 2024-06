SAN BENEDETTO – Presentata la nuova riorganizzazione dell’unità operativa complessa di cardiologia riabilitativa dell’azienda sanitaria di Ascoli.

Ottenuto il riconoscimento formale dell’attività clinica effettivamente erogata ai pazienti del reparto di cardiologia diretto dal professor Vito Maurizio Parato. È stata anche riconosciuta la differenziazione di 3 livelli di complessità/attività a cui corrispondono 3 tipologie di posti letto, di cui 4 per ricoveri di elevata complessità/gravità di livello semintensivo, 2 per ricoveri di riabilitazione cardiologica e 12, di cui 1 day hospital, per la cardiologia per acuti.

La dirigente Nicoletta Natalini afferma: “Rispetto alla situazione che ho trovato al momento del mio insediamento, quando la cardiologia dell’ospedale di San Benedetto rendicontava a livello regionale e ministeriale solo ricoveri di cardiologia per acuti, pur effettuando numerose e differenziate prestazioni di ricovero anche per pazienti con necessità di assistenza di livello semintensivo e riabilitativo, da pochi giorni, grazie alla nuova codifica dei posti letto, l’unità operativa avrà la visibilità, la valorizzazione e il riconoscimento corretto di tutto quanto viene effettivamente fatto. Data per scontata e riconosciuta la competenza di tutta l’équipe assistenziale del reparto e del suo direttore, d’ora in poi i pazienti avranno la certezza, anche formale, di essere assistiti nel luogo e nel modo migliore e più corretto. L’azienda potrà rendicontare e valorizzare adeguatamente tutte le prestazioni erogate a favore dei pazienti”.

Alcuni dati dell’attività dell’U.O.C. di Cardiologia riabilitativa: effettuati 750 ricoveri complessivi all’anno di cardiologia riabilitativa all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto di cui 350 di assistenza semintensiva, 150 sono i ricoveri riabilitativi e 200/250 ricoveri per patologia acuta.

Le principali diagnosi riguarda l’infarto miocardico acuto tipo Nstemi, scompenso cardiaco acuto, blocco atrio-ventricolare totale, embolia polmonare, dissezione aortica, tamponamento cardiaco ed endocardite infettiva.

Il reparto effettua circa 260 interventi annui di elettrofisiologia e cardiostimolazione che consistono, ad esempio, nell’impianto e/o nella sostituzione di pacemaker, o defibrillatore, o loop-recorder, tutti interventi che occorrono per rilevare le occasionali anomalie del ritmo cardiaco e ablazioni.

L’attività di riabilitazione cardiologica avviene, invece, in collaborazione con l’U.O.C. di medicina fisica e riabilitativa dell’A.S.T. di Ascoli diretta da Alfredo Fioroni. Naturalmente come in tutte le unità operative, si lavora in equipe multidisciplinare che si avvale di cardiologo, fisiatra, infermiere, fisioterapista, psicologo e nutrizionista.

L’obiettivo è quello di restituire alla persona in cura la sua vita, la sua quotidianità. Accedono al programma di riabilitazione i pazienti che hanno subìto un infarto miocardico, o un intervento di cardiochirurgia, provenienti, sia dalla unità operativa complessa di cardiologia dell’ospedale di Ascoli, sia dall’Azienda ospedaliero universitaria Torrette di Ancona.

Infine, ma non da ultimo per importanza, l’U.O.C. di cardiologia riabilitativa dell’ospedale di San Benedetto, eroga un’attività di diagnostica cardiovascolare non invasiva avanzata grazie ad apparecchiature all’avanguardia. Tra queste l’ecocardiografo di ultima generazione Philips Epic che permette di eseguire ecocardiografia bi-tridimensionale transtoracica e transesofagea, ecocardiografia pediatrica, da stress e con contrasto. Ad esso si è aggiunto il nuovo ecografo GE E95, da poco acquistato dall’A.S.T. per la cardiologia.

Grazie anche alla nuova T.A.C. che è entrata in funzione da pochi giorni, sarà possibile effettuare indagini cardio-Tac che migliorano l’accuratezza diagnostica dei pazienti afferenti al reparto.