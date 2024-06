SAN BENEDETTO – Come da nostra richiesta, durante il suo ritorno a casa, Luca Faccioli mi ha chiamato per riferire a Riviera Oggi sul suo incontro con il presidente della Samb, Vittorio Massi

Soddisfatto dopo il suo secondo colloquio con il patron rossoblu?

“Per ora niente di definitivo, semplicemente una seconda ‘chiacchierata’. Nel senso che non c’è stato nessun accordo formale. Consideriamolo il secondo step. Ne servirá almeno un altro per capire se la mia collaborazione potrá essere ufficializzata e utile alla Sambenedettese. Oramai conosco l’ambiente e so che non è dei piú facili”

Lo immaginavo. Prima di mettere la firma su un potenziale accordo, vorrá vederci piú chiaro, considerando quanto è successo con la presidenza Renzi?

“Verissimo, purtroppo quando accettai l’invito di Roberto Renzi non mi feci tante domande perché fui attratto principalmente da una piazza molto importante nel panorama calcistico italiano. Un’esperienza che mi è servita e mi sta aiutando a non ripetere certi errori. Non voglio assolutamente fare paragoni anche perché Massi è del posto. Poi se vengo è per vincere e non per fare una passerella. Non è detto che debba per forza succedere il primo anno ma si vede subito se esistono i presupposti per riuscirci al prossimo tentativo, con i necessari rinforzi. Anche quest’anno è stata allestita una squadra da primato poi è andata male. Continuare sulla stessa strada sará fondamentale per il mio arrivo a San Benedetto. Anche le strutture sono importanti, come no”

Certamente, come in tutti gli incarichi, avrá chiesto determinate garanzie che, secondo me, in Quarta Serie vanno al di lá delle strutture (per giocare tra i dilettanti la Samb ne ha a sufficienza anzi molte di piú) che invece sarebbe giusto pretenderle dopo almeno un salto di categoria?

“Certamente, in serie D non sono fondamentali anche se è meglio averle. Adesso ma anche dopo, nel calcio sono i risultati quelli che determinano tutto. Se si ottengono, tutto diventa piú facile e realizzabile. Se vengo alla Samb dovró capire bene tutto, perché sono uno che bada ai fatti, le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Un altro aspetto importante è la comunicazione, io non faró mai figli e figliastri, sono abituato a dialogare con tutti i giornalisti”

Devo dirle che questo aspetto, l’attuale societá lo sta trascurando. Senza mai spiegare perché, ad esempio, si rifiuta di rispondere alle domande dei nostri giornalisti. Magari, se verrá alla Samb, chiederemo a lei i motivi di un comportamento che riteniamo anti democratico oltre che senza spiegazioni plausibili.

“Ripeto che, se arrivo, il tema del dialogo e della trasparenza saranno i presupposti fondamentali per la mia convivenza. Nessuno nella mia carriera di dirigente mi ha mai impedito di parlare con chi voglio”

Un motivo in piú per il quale mi auguro che il suo ritorno alla Sambenedettese diventi realtá.