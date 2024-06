SAN BENEDETTO – Il 22 maggio, il personale del Commissariato di San Benedetto ha arrestato due cittadini tunisini di 28 e 23 anni, entrambi irregolari sul territorio italiano.

I giorni precedenti l’arresto, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, nell’ambito dell’ordinaria attività info-investigativa, acquisiva informazioni attendibili, stando alle quali in un’abitazione sita in una zona di campagna di Tortoreto due giovani maghrebini avevano allestito una proficua e costante attività di spaccio di eroina a favore di tossicodipendenti della riviera marchigiano abruzzese.

Sulla scorta di tali informazioni, lo stesso personale si appostava a congrua distanza. Già dalle prime ore della mattina si riscontrava un anomalo andirivieni dall’abitazione monitorata, circostanza che convinceva i poliziotti a intervenire, bloccando uno degli acquirenti insieme a un giovane maghrebino, autore di una cessione di eroina avvenuta poco prima del controllo.

A seguito della perquisizione della dimora e dell’area circostante, venivano rinvenuti 10 grammi lordi di eroina suddivisi in dosi già tagliate e confezionate, un bilancino elettronico, sostanza da taglio e la somma in contanti di circa 7 mila euro. Tutto è stato posto sotto sequestro.

I due arrestati, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, sono ristretti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Attualmente per entrambi è stato disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per due volte al giorno fino allo svolgimento del Giudizio direttissimo da fissare nei prossimi giorni.