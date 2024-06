SAN BENEDETTO – Un intenso incendio è divampato questa mattina a bordo di una grande unità, alata a secco in un’area di cantiere nel porto di San Benedetto. Fortunatamente, le fiamme erano state simulate con una serie di fumogeni.

L’evento, infatti, è stato parte di una complessa esercitazione antincendio organizzata e coordinata dalla Guardia Costiera di San Benedetto chiamata periodicamente a testare le capacità di intervento dei vari team di fire fighting portuali: operai e personale del cantierei.

Professionalmente ineguagliabili, poi, i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118.

Esercitazione eseguita perlomeno con cadenza semestrale, questa volta si è voluta stressare e mettere alla prova l’interfaccia porto/cantiere e l’esame è stato superato a pieni voti da tutti.

La segnalazione dell’incendio, infatti, è stata lanciata proprio da un dipendente del cantiere tramite il NUE 112, cui è seguita l’immediata attivazione delle procedure del piano antincendio portuale. La Guardia Costiera picena ha delimitato e presidiato lo specchio acqueo portuale con una motovedetta, mentre il personale del nucleo operativo di intervento in porto ha curato l’interdizione veicolare per garantire sicurezza ed efficienza dei soccorsi. Contestualmente, è stato evacuato il personale non essenziale, con un’attenzione particolare alla comunicazione e al coordinamento tra le diverse unità operative.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti dapprima i Vigili del Fuoco sambenedettesi con tre automezzi, tra cui un’autoscala e una autopompa-serbatoio, seguiti da due ambulanze, di cui una con infermiere, della Croce Verde. Dopo aver rapidamente messo in sicurezza l’area ed estinto l’incendio, sono state eseguite due distinte e complesse operazioni di estrazione feriti, simulando scenari di persone intrappolate in aree difficili da raggiungere.

Il Comandante della Capitaneria Alessandra Di Maglio ha dichiarato: “Queste esercitazioni sono essenziali per garantire che il personale sia pronto ad affrontare situazioni di emergenza reali. La risposta tempestiva e coordinata di oggi evidenzia l’importanza di una formazione continua e mirata. Siamo soddisfatti dei tempi di risposta e dell’efficacia dimostrata durante l’intervento. Tali attività non solo rafforzano le nostre competenze tecniche, ma migliorano anche la comunicazione e il coordinamento tra le varie forze in campo”.

Il feedback raccolto post-esercitazione sarà utilizzato per affinare ulteriormente i protocolli di intervento e migliorare ancora di più la prontezza operativa.